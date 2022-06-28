Кибератаки против учреждений и бизнеса Литвы продолжаются, их масштабы стали меньше — НЦКБ

По его словам, с утра от так называемых DDoS-атак пострадали Клайпедский государственный морской порт, Реестровый центр — была нарушена работа их сайтов.

Менее значительным атакам подверглись Вильнюсское самоуправление, литовские суды, банк Siauliu bankas, компания информационных технологий Baltneta, новостной портал 15min, Regitra и eTAKSI.

По словам временного директора НЦКБ, атака была совершена в понедельник и на Государственную налоговую инспекцию, однако нарушение работы ее системы произошло в основном из-за других неполадок, а не из-за атак.

«Это был технический сбой сети, напрямую не связанный с атакой. Был, но не очень большой, сбой из-за неполадок с сетью», — сказал он.

Скардинскас подтвердил, что от атак пострадал и сайт самого НЦКБ, но их удалось отразить.

Всего с прошлой недели эксперты по кибербезопасности НЦКБ зафиксировали восемь мощных атак или атак большой продолжительности.

Как сообщалось ранее, атаки затронули сайты Litgrid, Литовских железных дорог, Государственной налоговой инспекции, сети телекоммуникационного центра и новостного портала Delfi, а также наблюдались в сфере предприятий, предоставляющих бухгалтерские услуги.

Глава НЦКБ говорит, что пока ведомствам и учреждениям нанесен скорее «репутационный ущерб», а бизнес, возможно, понес и финансовые потери в результате этих атак.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка под названием Killnet, которая постоянно публикует информацию о запланированных и осуществленных атаках в своем канале в социальной сети Telegram. Группа с таким названием в мире кибернетики ассоциируется с российской разведкой.

Скардинскас призывает учреждения и бизнес следовать рекомендациям НЦКБ, потому что каждый раз, когда веб-сайт и системы будут защищены, хакеры будут тратить ресурсы напрасно.

Он утверждал, что последняя атака отличалась длительным и широкомасштабным характером.

«Тогда создается эффект, когда атакуют, скажем, сотню сайтов, а если цели достигают хотя бы на пяти сайтах, то начинается следующая коммуникация: вот, я видел — и этот не работает, и тот, тогда кажется, что здесь все не работает. А то, что 90 или 95 устояли — мы этого не видим», — сказал Скардинскас.

По его словам, основная цель НЦКБ — сократить время сбоев от атак и повысить устойчивость сайтов и систем.

«К атакам мы готовы на длительный срок, ситуация под контролем. Прилагаются активные усилия как со стороны управляющих, так и со стороны ответственных органов государства, таких как мы, по улучшению ситуации. На мой взгляд, ситуация улучшается, будем стараться улучшать и дальше», — заявил он.

Killnet ранее заявляла, что атаки являются местью за введенные полторы недели назад ограничения на транзит некоторых товаров в Калининград.

После вступления в силу санкций ЕС Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград и заявила, что сделала это на основании разъяснения Еврокомиссии.

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