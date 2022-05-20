Кибератаки с опасными инцидентами

По данным Министерства обороны, в прошлом году Национальный центр (НЦКБ) кибербезопасности зафиксировал на 5% меньше киберинцидентов, чем в 2020 году, но значительно увеличилось количество более сложных, целенаправленных инцидентов с более серьезными последствиями

Как говорится в сообщении, тенденции 2022 года также не показывают снижения числа киберинцидентов. В течение первого квартала этого года НЦКБ зафиксировал 1020 киберинцидентов. Их количество больше, чем год назад за тот же период, когда был зафиксирован 981 случай.

Также еще треть инцидентов зафиксирована на восьмой неделе года после начала российского вторжения в Украину. Согласно сообщению министерства, этот моментальный скачок связан с повышенным вниманием к кибербезопасности со стороны учреждений и отдельных лиц, но с тех пор наблюдается снижение.

В прошлом году также наблюдался рост регистрации киберпреступлений. В 2021 году литовская полиция зарегистрировала на 51,7% больше преступлений, связанных с безопасностью электронных данных и информационных систем, а финансовые мошенники выманили у населения и компаний Литвы в 2021 году вдвое больше денег, чем в 2020 году – 10,2 млн евро.



Министерство обороны сообщает, что защита кибербезопасности государства и критической инфраструктуры в Литве была усилена после начала войны в Украине, проверены планы обеспечения непрерывности деятельности государственного сектора, организованы учения по защищенной государственной сети передачи данных, тестировались возможности работы государственных учреждений без интернет-связи.

В дополнение к уже плановым проверкам также были выпущены обязательные инструкции по согласованию документации по безопасности, а три субъекта получили административные взыскания.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

