Кибербезопасность

Фото kariuomene.lt

В связи с войной в Украине отмечается большее количество киберинцидентов в Литве, но этот факт не позволяет говорить о том, что Литва подвергается большему количеству атак со стороны России, считает глава Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Ритис Райнис.

Он объясняет увеличение количества киберинцидентов на прошлой неделе бдительностью людей, которые реагируют на малейшие сигналы.

«Мы наблюдаем рост числа киберинцидентов — на прошлой неделе их было зарегистрировано около 111, почти на 30% больше, чем в предыдущие недели. Означает ли это новые атаки со стороны враждебного государства в Литве? Я бы так не сказал. Вероятно, уровень тревоги у всех выше, все больше следят за своими средствами, замечают аномалии и сообщают о них», — сказал он на этой неделе в подкомитете по высоким технологиям, инновациям и цифровой экономике экономического комитета Сейма.