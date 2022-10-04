Киев окончательно исключил переговоры с Путиным

Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее Зеленский заявил, что в случае аннексии Россией украинских территорий переговоры с Путиным станут невозможными.

При этом он говорил, что Украина готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а с другим президентом РФ.