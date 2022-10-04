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Киев окончательно исключил переговоры с Путиным

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым исключается возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным», — говорится в документе.

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Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее Зеленский заявил, что в случае аннексии Россией украинских территорий переговоры с Путиным станут невозможными.

При этом он говорил, что Украина готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а с другим президентом РФ.

korrespondent.net

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