Киев окончательно исключил переговоры с Путиным

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым исключается возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным», — говорится в документе.
Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Ранее Зеленский заявил, что в случае аннексии Россией украинских территорий переговоры с Путиным станут невозможными.
При этом он говорил, что Украина готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а с другим президентом РФ.korrespondent.net