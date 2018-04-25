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Киллеры в Китае схалтурили

Фото pixabay.com

Необычный случай произошел в Гуанси-Чжуанском автономном китайском районе. Местный бизнесмен захотел избавиться от конкурента и нанял киллера, сообщает издание Shanghaiist.

Заказчик заплатил за работу два миллиона юаней или около $280 тыс., но все пошло не по плану. Киллер решил схитрить и не стал выполнять заказ. Вместо этого он забрал половину суммы себе, а на остальные деньги нанял другого киллера.

Второй киллер решил повторить схему, которую сделали и следующие трое киллеров. В конечном итоге, последний исполнитель получил всего $100 тыс. Он посчитал эту сумму смехотворной и отказался убивать конкурента.

Мужчина встретился с заказанным бизнесменом и предложил инсценировать его смерть. Тот согласился и тайно исчез, но через некоторое время вернулся и решил разыскать заказчика.

Самостоятельно «убитый» ничего не обнаружил и обратился за помощью в полицию. Правоохранители не сразу поверили в историю предпринимателя, но все же решили провести расследование. Вскоре полицейские задержали шестерых замешанных в деле. Пять киллеров и заказчик получили разные сроки от 2 лет и 8 месяцев до 5 лет лишения свободы. 

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