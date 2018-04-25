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Ким Чен Ын намерен встретиться с Трампом до конца года

Фото facebook.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца этого года. Об этом со ссылкой на сведения депутата парламента Южной Кореи Кима Мин Ки сообщает агентство Yonhap во вторник, 5 ноября.

«Разведка Южной Кореи считает, что Ким нацелился на еще один саммит (с Трампом) в декабре», — отметил Ким Мин Ки.

Депутат Ли Он Чжэ отметил, что возможно, Ким Чен Ын принял такое решение после консультаций между представителями Вашингтона и Пхеньяна, которые состоялись в начале октября в Швеции.

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Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ыном встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

korrespondent.net

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