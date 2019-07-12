Автор: Dan Scavino Jr. — https://twitter.com/Scavino45/status/1006358006475427840, Общественное достояние, Ссылка

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Председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын официально стал главой государства после внесения поправок в конституцию страны. Об этом в четверг, 11 июля, сообщило агентство Yonhap.

Ранее номинальным главой государства считался председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, хотя в действительности лидером государства являлся Ким Чен Ын.

Согласно 100 статье обновленной Конституции, «председатель Государственного совета КНДР является ее верховным лидером, представляющим государство».

Ранее репрезентативные функции были формально возложены на председателя президиума Верховного народного собрания КНДР. Должность сейчас занимает Цой Рен Хэ, сменивший на этом посту Ким Ен Нама на первой сессии ВНС 14 созыва в апреле.

Предположения о возможных предстоящих изменениях в конституции страны появились после выборов в ВНС 10 марта, поскольку в списке 687 избранных депутатов ВНС не оказалось Ким Чен Ына. 12 апреля была проведена первая парламентская сессия 14 созыва, где Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Глава Государственного совета КНДР избирается ВНС. Срок его полномочий совпадает со сроком полномочий текущего состава парламента (пять лет).

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