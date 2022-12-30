Ким Чен Ын поставил цели по укреплению обороны КНДР

«Поставил новые ключевые цели для укрепления самообороны, для достижения которых нужно прилагать большие усилия в 2023 году в ответ на изменение сложной ситуации», — говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер также «отметил принципы и пути для приумножения достигнутых в 2022 году успехов и опыта в разных сферах социалистического культурного строительства, включая науку, образование и здравоохранение».