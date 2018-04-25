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Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян – СМИ

Фото facebook.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме президенту США Дональду Трампу, отправленном в августе, пригласил его посетить Пхеньян. Об этом сообщила южнокорейская газета Joongang Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в понедельник, 16 сентября.

В письме Ким Чен Ына, которое было передано Трампу в третью неделю августа, северокорейский лидер заявил о своей готовности встретиться с президентом США в ходе третьего саммита, сообщил собеседник издания.

По его данным, в письме также содержалось приглашение Трампу посетить Пхеньян.

При этом источник уточнил, что не ясно, предложил ли Ким Чен Ын провести третий саммит в столице КНДР или просто пригласил президента США посмотреть Пхеньян.

Напомним, 10 августа Трамп получил письмо от Ким Чен Ына. В частности, президент США заявил, что лидер КНДР «очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся». По словам Трампа, в длинном письме Ким Чен Ына есть и «небольшое извинение» за испытания ракет малой дальности.

На прошлой неделе стало известно, что Ким Чен Ын и Трамп договариваются о новой встрече.

Напомним, лидеры США и КНДР встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

korrespondent.net

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