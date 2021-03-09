Кипр, Греция и Израиль построят общую электротрассу

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Власти Израиля, Кипра и Греции планируют объединить сети электроснабжения. Министры энергетики трех стран подписали в понедельник, 8 марта, меморандум о намерениях, предполагающий строительство электротрассы из Израиля через Кипр до греческого острова Крит общей длиной 1208 километров, сообщило кипрское государственное телевидение RIK.

По плану, электротрасса мощностью две тысячи мегаватт должна быть построена до конца 2023 года. Проект был одобрен Еврокомиссией еще в 2016 году, ЕС предоставит на его осуществление 647 миллионов евро, указывается далее. Трасса станет одной из наиболее длинных подводных линий электропередачи в мире.