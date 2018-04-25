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Кипр отказал в приеме ста нелегальным мигрантам

By GgiaTreball propi, CC BY-SA 4.0, Link

Республика Кипр не позволила примерно 100 нелегальным мигрантам, которые сейчас находятся в лодке у берегов острова, причалить. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

По информации агентства, деревянную лодку обнаружили 20 марта в 10 морских милях от мыса Греко. Катер береговой охраны оперативно вышел ей навстречу.

Сотрудники береговой охраны обеспечат мигрантов продуктами и топливом для лодки. Они обязаны также сообщить о решении правительства об отказе приема на кипрскую территорию из-за мер по борьбе с коронавирусом. 20 марта в Республике Кипр официально введен режим чрезвычайного положения.

belta.by

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