Кипр планирует принять первых иностранных туристов в июле

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Издание Financial Monitor сообщает, что Кипр намерен принять первых иностранных туристов уже в июле.

Это станет возможным благодаря успешной борьбе с пандемией. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России и Великобритании граждане этих стран, ключевых въездных туррынков для Кипра, вряд ли смогут быть в числе первых гостей острова. Об этом рассказал заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос.

Таким образом, кипрские специалисты турбизнеса рассчитывают, в первую очередь, на туристов из стран, где успешно справляются с коронавирусом:из Германии, Швейцарии, Австрии, Греции, Израиля, возможно, Нидерландов.

О том, когда россияне и британцы смогут поехать на Кипр, станет известно после того, как в этих странах будет пройден пик эпидемии.

Первоначально на острове намерены восстановить внутренний туризм: предложить киприотам трёх-четырёхдневные поездки по стране и субсидировать однодневные экскурсии. Власти Кипра полагают, что полное восстановление турпотока может быть достигнуто лишь в течение последующих трёх лет.