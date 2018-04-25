Кипр планирует развивать зимний туризм

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«Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра туризма Кипра Савваса Пердиоса сообщает, что страна может стать отличным зимним турнаправлением благодаря стабильной ситуации с коронавирусом.

В Минтурзма Кипра считают, что, несмотря на пандемию, интерес туристов к острову сохраняется — такой вывод можно сделать на основании числа прибытий из Великобритании в августе. Туристы полетели на Кипр даже с условием обязательного теста на коронавирус. При этом отдыхом на Кипре в октябре—ноябре и зимой уже заинтересовались гости из Швеции и британцы.

Ведомство отмечает, что из-за сложной ситуации в туризме страна должна развивать разные его виды — сельский, горный, всесезонный.