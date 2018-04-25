Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года

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Республика Кипр подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре будущего года. Об этом заявил в понедельник в Палате представителей (однопалатном парламенте) островного государства глава кипрского МИД Никос Христодулидис.

Напомним, Кипр формально находится в составе ЕС, но не входит в Шенгенскую зону. Вхождение затягивается из-за того, что на острове имеется непризнанная территория — самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), которую официально признала Турция.

МИД Кипра обосновывает свою очередную попытку вступить в Шенген стремлением прояснить позицию ЕС, а также соображениями безопасности.