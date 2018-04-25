  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Правление госпочты Lietuvos pastas отказывается продолжать работу

Подробнее...
default image
Литва занимает второе место в ЕС по количеству умышленных убийств

Подробнее...
default image
Литва признана самой "пьющей" страной мира

Подробнее...
default image
На премии пожарным в Алитусе выделено более 250 тыс. евро

Подробнее...
default image
Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата

Подробнее...
default image
Л.Пярнавас надеется начать работу атташе в Лондоне во вторник

Подробнее...
default image
На социальную помощь предусмотрено 34,2 млн евро, но этого все равно недостаточно

Подробнее...
default image
В Канаде ограничили использование английского

Подробнее...
default image
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года

Подробнее...
default image
Вильнюсский горсовет дал "добро" на расчистку территории бывшей Большой синагоги

Подробнее...
default image
Лукашенко с официальным визитом в Австрии

Подробнее...
Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе
С.Сквярнялис: общая задача Литвы и Польши - укрепление отношений между ЕС и США

Подробнее...
default image
Поздравляя Польшу, Г.Науседа назвал её одним из ближайших союзников

Подробнее...
default image
Франция объявила климатическое чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
Ежегодно в Литве недособирается миллиард евро НДС

Подробнее...
default image
Названа дата голосования по импичменту Трампа

Подробнее...
default image
ИАЭС будет искать того, кто предложит способ демонтажа реактора за 24 млн евро

Подробнее...
default image
Урсула фон дер Ляйен: ЕС должен выучить язык силы

Подробнее...
default image
Безвизовая территория в Беларуси станет больше

Подробнее...
default image
Г.Науседа критикует заявление Э. Макрона о НАТО, призывает не создавать сомнения

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года

Фото pixabay.com

Республика Кипр подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре будущего года. Об этом заявил в понедельник в Палате представителей (однопалатном парламенте) островного государства глава кипрского МИД Никос Христодулидис.

Напомним, Кипр формально находится в составе ЕС, но не входит в Шенгенскую зону. Вхождение затягивается из-за того, что на острове имеется непризнанная территория — самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), которую официально признала Турция.

МИД Кипра обосновывает свою очередную попытку вступить в Шенген стремлением прояснить позицию ЕС, а также соображениями безопасности.

афиша

Республика Кипр с 2004 года является членом ЕС, а с 2008 года — членом зоны хождения евро.

tourister.ru

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600