Кипр прекращает предоставлять гражданство за инвестиции

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Кипр решил остановить свою программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщает Reuters.

Программу в ее нынешнем виде приостановят с 1 ноября.

Отметим, что при минимальных инвестициях в размере 2 миллионов евро кипрская схема предоставляет паспорта, гарантирующие безвизовый въезд в Евросоюз. Схему критиковали как непрозрачную и сопровождаемую риском отмывания денег, она пользуется популярностью у россиян, украинцев, а в последнее время — у китайцев и камбоджийцев.

Власти Кипра заявили о прекращении программы состоялось после того, как телеканал Аль-Джазира выпустил документальный фильм о ней. В фильме журналисты, выдававшие себя за посредников для мнимого китайского инвестора с обвинительным приговором, тайно снимали высокопоставленного кипрского государственного чиновника, депутата и адвоката, которые якобы предлагали помочь процессу. При этом по закону судимость должна дисквалифицировать потенциального инвестора.

В свою очередь люди, снятые в документальном фильме, утверждали, что попали в ловушку, и сказали, что они сообщили об этом властям несколько месяцев назад.

Программа действовала с 2014 года.