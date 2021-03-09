Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 стран

Власти КНР на безвозмездной основе поставляют вакцины от коронавируса в 69 государств, продают препарат еще 43 странам. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И, пишет ТАСС.

«В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны», — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган).