Китай досрочно достиг целевого уровня снижения выбросов CO2

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Китай с опережением графика достиг целевого уровня снижения выбросов углекислого газа (CO2) на период до 2020 года. Об этом сегодня сообщил журналистам официальный представитель Министерства экологии и окружающей среды КНР Лю Юбинь, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, на конец 2019 года интенсивность выбросов углекислого газа в Китае снизилась на 48,1 процента в сравнении с показателем 2005 года, а доля неископаемых источников энергии в первичном энергопотреблении достигла 15,3 процента.

Лю Юбинь указал, что Китай неизменно придает большую важность противодействию климатическим изменениям и принял ряд мер, включая модификацию структуры производства, оптимизацию структуры энергопотребления, повышение энергоэффективности и создание рынков торговли квотами на выбросы углекислого газа.

На конец августа 2020 года на китайских пилотных рынках торговли квотами на выбросы CO2 было продано квот на выбросы 406 миллионов тонн, по данному показателю Китай вышел на второе место в мире.

Лю Юбинь добавил, что КНР рассчитывает вместе с другими странами работать над построением системы глобального управления климатом на принципах справедливости, равноправия, сотрудничества и общего выигрыша, а также содействовать всесторонней, эффективной и последовательной реализации Парижского соглашения по климату.