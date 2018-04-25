Китай и еще 25 стран призвали к отмене санкций в условиях борьбы с COVID-19

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Китай и еще 25 государств в совместном заявлении призвали США и западные страны к немедленной отмене санкций, чтобы обеспечить эффективное реагирование на пандемию COVID-19, сообщает Associated Press.

Выступая от имени 26 стран на заседании комитета по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН, посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что односторонние принудительные меры нарушают Устав ООН, вредят многосторонним отношениям и ущемляют права человека.

«Глобальная солидарность и международное сотрудничество — это самое мощное оружие в борьбе с COVID-19, — говорится в совместном заявлении. — Мы пользуемся этой возможностью, чтобы призвать к полной и немедленной отмене односторонних принудительных мер, чтобы обеспечить полное, эффективное и действенное реагирование всех членов международного сообщества на COVID-19».

В заявлении отмечается, что и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее призвали к отмене санкций, которые подрывают способность стран реагировать на пандемию.

Среди государств, поддержавших заявление, Россия, Куба, Венесуэла, Иран, Сирия и другие.