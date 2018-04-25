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Китай и США договорились возобновить переговоры

Фото facebook/The White House

Китай и США договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне, сообщает министерство коммерции КНР в четверг, 5 сентября.

«Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября.
Напомним, переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения «тарифной войны» между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.

23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

korrespondent.net

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