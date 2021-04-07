Китай может нанести болезненный удар глобальному статусу доллара

Могущественный американский доллар продолжает господствовать на глобальных рынках. Но его доминирование вполне может оказаться намного более хрупким, чем кажется, считает известный экономист, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Причину он видит в возможные изменения в валютном режиме Китая.
Пекин не захочет танцевать по чужую дудку
«Весьма вероятно, что по многим причинам китайские власти в какой-то момент отменят привязку юаня к корзине валют и перейдут к современному режиму инфляционного таргетирования, позволив валютному курсу колебаться более свободно — особенно относительно доллара, — пишет Рогофф в своей статье в проекте Project Syndicate. — Когда это случится, можно ожидать, что большинство стран Азии последуют за Китаем. И со временем доллар, являющийся сейчас якорной валютой для стран, на долю которых приходится примерно две трети мирового ВВП, может потерять почти половину своего веса».
По мнению экономиста, первый аргумент в пользу повышения гибкости курса китайской валюты: Китай слишком велик, чтобы позволить своей экономике танцевать под дудку Федеральной резервной системы США.
Второй аргумент: центральное положение доллара дает правительству США слишком большой доступ к информации о глобальных транзакциях. Такой «долларовый контроль» вызывает большую озабоченность даже в Европе.
Нельзя не упомянуть и политику сдерживания торгового господства Китая, начатую бывшим президентом США Дональдом Трампом. А торговая деглобализация подрывает позиции доллара.
«Китайские власти сталкиваются со множеством препятствий в своих попытках отменить нынешнюю привязку юаня к корзине валют, — отмечает Рогофф. — Но в характерной для них манере они медленно закладывают фундамент сразу на многих фронтах. Китай постепенно отменяет ограничения на покупку иностранными институциональными инвесторами облигаций, номинированные в юанях, а в 2016 году Международный валютный фонд включил юань в корзину крупнейших мировых валют, которые определяют стоимость специальных прав заимствований (глобального резервного актива МВФ).
Кроме того, Народный банк Китая значительно опередил другие крупнейшие центробанки в создании цифровой валюты центрального банка. Хотя сегодня цифровая валюта НБК предназначена исключительно для внутреннего использования, в конечном итоге она будет способствовать международному применению юаня, особенно в тех странах, которых притягивает на орбиту потенциального валютного блока Китая. Это обеспечит китайскому правительству доступ к транзакциям пользователей цифровых юаней — точно так же, как нынешняя система даёт массу аналогичной информации правительству США».
Переход не произойдет в одночасье
Экономист признает, что не все азиатские страны могут последовать за Китаем, Япония и Индия могут пойти своим путем. Но, наверное, если Китай повысит гибкость юаня, в своих валютных резервах они дадут его валюте как минимум такой же вес, как и доллару США, считает Рогофф.
Автор отдает себе отчет, что китайский юань не станет главной мировой валютой в одночасье, переходный период может занять много времени.
Рогофф не видит ничего плохого в том, чтобы три мировых валюты — евро, юань и доллар — делили пьедестал. Однако ни рынки, ни власти не выглядят даже отдаленно готовыми к подобному переходу.
«Сегодня американские политики и многие экономисты выглядят твердо уверенными в том, что мировой аппетит к номинированным в долларах долговым обязательствам практически бесконечен. Однако модернизация валютной системы Китая может нанести статусу доллара болезненный удар», — резюмирует экономист.