Китай может нанести болезненный удар глобальному статусу доллара

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Могущественный американский доллар продолжает господствовать на глобальных рынках. Но его доминирование вполне может оказаться намного более хрупким, чем кажется, считает известный экономист, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Причину он видит в возможные изменения в валютном режиме Китая.

Пекин не захочет танцевать по чужую дудку

«Весьма вероятно, что по многим причинам китайские власти в какой-то момент отменят привязку юаня к корзине валют и перейдут к современному режиму инфляционного таргетирования, позволив валютному курсу колебаться более свободно — особенно относительно доллара, — пишет Рогофф в своей статье в проекте Project Syndicate. — Когда это случится, можно ожидать, что большинство стран Азии последуют за Китаем. И со временем доллар, являющийся сейчас якорной валютой для стран, на долю которых приходится примерно две трети мирового ВВП, может потерять почти половину своего веса».

По мнению экономиста, первый аргумент в пользу повышения гибкости курса китайской валюты: Китай слишком велик, чтобы позволить своей экономике танцевать под дудку Федеральной резервной системы США.

Второй аргумент: центральное положение доллара дает правительству США слишком большой доступ к информации о глобальных транзакциях. Такой «долларовый контроль» вызывает большую озабоченность даже в Европе.

Нельзя не упомянуть и политику сдерживания торгового господства Китая, начатую бывшим президентом США Дональдом Трампом. А торговая деглобализация подрывает позиции доллара.

«Китайские власти сталкиваются со множеством препятствий в своих попытках отменить нынешнюю привязку юаня к корзине валют, — отмечает Рогофф. — Но в характерной для них манере они медленно закладывают фундамент сразу на многих фронтах. Китай постепенно отменяет ограничения на покупку иностранными институциональными инвесторами облигаций, номинированные в юанях, а в 2016 году Международный валютный фонд включил юань в корзину крупнейших мировых валют, которые определяют стоимость специальных прав заимствований (глобального резервного актива МВФ).

Кроме того, Народный банк Китая значительно опередил другие крупнейшие центробанки в создании цифровой валюты центрального банка. Хотя сегодня цифровая валюта НБК предназначена исключительно для внутреннего использования, в конечном итоге она будет способствовать международному применению юаня, особенно в тех странах, которых притягивает на орбиту потенциального валютного блока Китая. Это обеспечит китайскому правительству доступ к транзакциям пользователей цифровых юаней — точно так же, как нынешняя система даёт массу аналогичной информации правительству США».

Переход не произойдет в одночасье

Экономист признает, что не все азиатские страны могут последовать за Китаем, Япония и Индия могут пойти своим путем. Но, наверное, если Китай повысит гибкость юаня, в своих валютных резервах они дадут его валюте как минимум такой же вес, как и доллару США, считает Рогофф.

Автор отдает себе отчет, что китайский юань не станет главной мировой валютой в одночасье, переходный период может занять много времени.

Рогофф не видит ничего плохого в том, чтобы три мировых валюты — евро, юань и доллар — делили пьедестал. Однако ни рынки, ни власти не выглядят даже отдаленно готовыми к подобному переходу.

«Сегодня американские политики и многие экономисты выглядят твердо уверенными в том, что мировой аппетит к номинированным в долларах долговым обязательствам практически бесконечен. Однако модернизация валютной системы Китая может нанести статусу доллара болезненный удар», — резюмирует экономист.