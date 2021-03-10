Китай начал выдавать гражданам паспорта вакцинации

«В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру», — говорится в сообщении МИД КНР в WeChat.

Сертификат показывает результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса. Эту информацию может получить любое иностранное здравоохранительное ведомство, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Похожие технологии в Китае уже применялись. Так, «коды здоровья» появились в стране еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.

При этом Китай пока не объявлял о смягчении карантинных мер для въезжающих в страну людей, которые уже сделали прививки от коронавируса.

Пекин рассчитывает на то, что паспорта вакцинации помогут не только «перезапустить» экономику, но и представят Китай как мирового лидера в борьбе с COVID-19. Еще в ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин предложил странам «большой двадцатки» разработать глобальную систему QR-кодов, которые будут получать желающие выехать за рубеж в случае прохождения тестирования на коронавирус с отрицательным результатом.

Между тем специалисты Всемирной организации здравоохранения говорили о несовершенстве такой системы контроля, если она и будет создана. Они отмечали, что пока нет точных данных об эффективности разработанных вакцин: например, неизвестно, будут ли они защищать от появляющихся новых штаммов коронавируса, а также не представляет ли опасность привитый человек для других людей. Также нет данных о том, на какой период та или иная вакцина обеспечивает иммунитет.

Критики обращают внимание и на то, что создание системы паспортов вакцинации может привести к дискриминации тех, кто по каким-то причинам не получил вакцину. Также возникают правовые и этические вопросы, связанные с неприкосновенностью личности и риском стать жертвой мошенничества.

Наконец, разнообразие вакцин тоже мешает созданию единой паспортной системы. Так, китайская вакцина пока не получила одобрения ВОЗ и регуляторов западных стран. В такой ситуации сомнительно, что власти Евросоюза согласятся принять китайцев с сертификатами вакцинации, если они будут привиты китайской вакциной.