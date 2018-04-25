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Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк.

По словам замминистра, гуманитарная помощь будет прибывать траншами. Первый уже доставлен. Следующий собирает посольство. «Третий транш будут присылать китайские заводы, четвертый — города-побратимы, — сказал Борис Андросюк. — Это будет еще три больших борта».

Первым траншем из Китая в Беларусь прибыли тесты на коронавирус, средства индивидуальной защиты и бесконтактные инфракрасные термометры. По словам замминистра следующий транш, как ожидается, будет в 20 раз больше предыдущего.

Гуманитарную помощь медикам готовы оказать проживающие за рубежом белорусы. «Много наших соотечественников из разных стран Европы, Азии отозвалось и собирает помощь», — рассказал заместитель министра.