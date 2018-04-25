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Китай не оправдывает ожиданий литовских экспортеров

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Китай не оправдывает ожиданий литовских экспортеров

  • Фото BFL/Andrius Ufartas

Литовские компании каждый год получают новые разрешения на ввоз товаров в третьи страны, а в прошлом году широко открылся огромный китайский рынок. У новичков уже есть серьезные ожидания, однако представители уже работающих в Китае компаний утверждают, что этот рынок часто не оправдывает ожиданий. 

Мясоперерабатывающая компания Krekenavos agrofirma в начале декабря отправила первую партию 24 тонн говядины в Китай. Пока договор подписан на одну партию, однако компания надеется на большее. Это пока единственная литовская компания, которая может экспортировать замороженную говядину в Китай, однако разрешений еще ждут компании Biovela-Utenos mesa и Agaras.

Глава Ассоциации переработчиков мяса Эгидиюс Мацкявичюс утверждает, что переработчки видят Китай как основной рынок, однако на него непросто пробиться. 

«Китая был бы одним из лучших альтернативных рынков. Там неограниченный спрос, нужно уметь выйти на него и работать. Просто должны предложить хорошее количество, цену. Пока есть одна экспортирующая компания и две желающих, потом, может быть будет больше желающих, но, прежде всего, нужно посмотреть, как складывается у крупных, основных», – сказал BNS Э. Мацкявичюс.

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С осени в Китай отправились и первые четыре судна с 260 тыс. тонн литовской пшеницы. Продавцы зерна планируют расширять экспорт, однако разрешение выдано только на пшеницу, еще ожидаются разрешения на экспорт рапса, бобовых, ячменя. 

«Для получения разрешения потребовалось почти шесть лет, но мы смогли найти партнеров и удалось продать зерно. Мы считаем, что и далее эти отношения будут, и получится с ними работать», – сказала BNS Глава Литовской ассоциации переработчиков зерна Даля Рушчяускайте. 

Глава ассоциации Pieno centras, объединяющей три крупнейших переработчика молока – Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris, Эгидиюс Симонис сказал, что в Китае сложно закрепиться и конкурировать, процесс может облегчить помощь государства в создании общих складов.

«Мы очень долго ждали разрешения, работали много лет, когда получили, были очень рады и думали, что все сдвинется. Но нужно не только разрешение, но и представители там. Мы общаемся с министерствами и правительством, чтобы они взяли пример с датчан, у которых в Китае есть поддерживаемое государством представительство, склады, на которые поставляется продукция и оформляются документы. Каждой компании в отдельности сложно и дорого экспортировать», – сказал BNS Э. Симонис.

По его словам, переработчики молока чаще всего везут в Китай сухие молочные продукты, кроме того, идет поиск рынка для сыров, поскольку это – основная экспортная продукция.

Глава Ассоциации экспортеров пищевых продуктов, в которую входят 20 литовских компаний, Гедрюс Багушинскас сказал, что Китай часто не оправдывает больших надежд, поэтому растет экспорт в Тайвань, Вьетнам, Южную Корею. 

«Долговременные наработки приносят свои плоды на азиатских рынках, но не везде. Китай чаще не оправдывает ожиданий, чем оправдывает. Много надежд, но мало результатов, ведь страда большая, возможно закрытость, возможно, тонем в этой стране. Не удается выйти на рынок, мелкие импортеры и много надежд, разговоров, и иллюзий о том, что это ужасно хороший рынок», – сказал BNS Г. Багушинскас.

По его словам, зачастую экспорт в Китай заканчивается с первыми партиями, однако в Тайване, Вьетнаме или Южной Корее литовские продукты постепенно закрепляются. 

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