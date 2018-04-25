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Китай не пригласил специалистов ВОЗ к участию в расследовании причин коронавируса

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Китай начал расследовать причины возникновения коронавируса нового типа в городе Ухань, однако представителей Всемирной организации здравоохранения к участию не пригласили. Об этом телеканалу Sky News рассказал представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

«Мы знаем, что началось национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. <…> ВОЗ обращается с запросами к комиссии по здравоохранению и властям», — рассказал он.

Представитель организации подчеркнул, что выяснить природу нового вируса очень важно, чтобы избежать повторения ситуации в будущем. По его словам, необходимо тщательно проанализировать возможность передачи вируса от животного к человеку.

Галеа отметил, что не видит никаких объективных причин не допускать организацию к расследованию, так как ее специалисты не сомневаются в естественном происхождении вируса. По одной из версий, коронавирус создали в китайской лаборатории как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. По этой версии, человеку инфекция передалась от летучих мышей, а нулевой пациент затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане. Изначально в сообщениях о вирусе фигурировал рынок морепродуктов: утверждалось, что возложение ответственности на рынок за распространения инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть данные об искусственном происхождении COVID-19, однако в ВОЗ такой вариант считают маловероятным. При этом Трамп выразил недовольство тем, как ВОЗ отреагировала на пандемию коронавируса и «слишком лояльно» отнеслась к Китаю. Он приостановил финансирование организации на время расследования, которое должно выявить роль ВОЗ в «провалах в предотвращении распространения коронавируса и сокрытии информации о нем».

Тем временем в самом Китае пандемия пошла на спад: за сутки в стране зафиксировано лишь 12 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала распространения коронавирусом переболели более 83,5 тысяч жителей этой страны. В то же время там не исключен второй всплеск эпидемии, на этот раз из-за рубежа.

NEWSru.com

Китай не пригласил специалистов ВОЗ к участию в расследовании причин коронавируса

  1. Йонас :

    Можно подумать ,что Трамп или ещё кто то пригласил, самим сначала надо разобраться

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