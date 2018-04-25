Китай обещает остановить эпидемию коронавируса в марте

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Как заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, территория КНР, за исключением провинции Хубэй, будет освобождена от коронавируса до конца февраля, а в очаге заражения, в Ухане, с инфекцией планируют справиться до конца марта.

По статистике китайских властей, на территории страны, исключая провинцию Хубэй, появление новых очагов инфекции уже не фиксируется более десяти дней. К тому же, из госпиталей было выписано более 18 000 выздоровевших пациентов.

По словам посла, смертность от коронавируса в провинции Хубэй составляет 2%, а по всей стране — 0.55%.

По данным на утро 21 февраля, число заболевших вирусом Covid-19, составило 76 724 человек, летальных случаев — 2 247.