Китай объявил о поддержке РФ под руководством Путина

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Китай готов и дальше поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина. Пекин также планирует усилить сотрудничество между странами. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел КНР.

В сообщении говорится, что глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение», — уверяют в китайском ведомстве.

Пекин готов продвигать сотрудничество с Москвой в разных областях, а также вывести его «на более высокий уровень», добавляют в ведомстве.

Как уже сообщалось, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с Шойгу. Стороны «обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Кроме того, лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин «готов работать» с Вашингтоном, чтобы «найти способы найти общий язык во благо обеих сторон».