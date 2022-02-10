Китай официально сообщил об остановке импорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы

Nuotrauka BNS/ Karolis Kavolėlis

Главное таможенное управление КНР в среду официально информировало Литву об остановке литовского импорта говядины, молочных продуктов и пива, подтвердили BNS в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГВПС). Ее глава говорит, что с осени прошлого года Литва не экспортирует продукты животного происхождения в Китай, так как предприятия сами отказались это делать.

По словам руководителя ГПВС Мантаса Сташкявичюса, последние партии продукции животного происхождения литовские предприятия выслали в ноябре прошлого года, однако после обострения литовско-китайских отношений они отказываются работать с китайским рынком.

«С октября-ноября прошлого года, что касается продуктов животного происхождения, наверное, все предприятия, у которых были разрешения (на экспорт в эту страну — ред.), остановили (экспорт — ред.), и ни рыбных, ни молочных продуктов, ни продуктов из говядины мы уже больше не сертифицируем, практически предприятия отказались (их — ред.) отправлять, они диверсифицируют и ищут другие подходящие рынки», — сказал глава ГПВС.

«Вчера вечером мы получили ноту об остановке экспорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы в Китай», — сказал BNS пресс-атташе ГПВС Росвалдас Горбачевас.

Глава службы Сташкявичюс сказал, что такую ноту служба получила впервые. По его словам, китайское ведомство указало, что причина остановки импорта из Литвы — недостаток документов.

«Очень странно, потому что мы предоставляем и предоставляли всю запрашиваемую ими информацию, как мы и работаем со странами, не входящими в Евросоюз. До этой поры мы никогда не получали никакой ноты из этого государства по поводу нехватки каких-то документов или информации», — сказал BNS Сташкявичюс.

«Представители компетентного ведомства Китая в 2020 году провели удаленный аудит и по говядине, и по рыбным продуктам. Мы получили довольно хорошую оценку, всю информация была предоставлена», — добавил он.

Таможенные системы Китая с декабря прошлого года по сути не принимают литовские товары, однако официально Пекин об этом до сих пор не сообщал.

По данным Еврокомиссии, объемы литовского экспорта в Китай в декабре по сравнению с таким же месяцем позапрошлого года упали на 91%.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как Вильнюс разрешил тайваньскому представительству работать в стране, используя в своем названии название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как «представительство Тайваня». Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, включая 775 тонн из Литвы.

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