Китай опаснее России — глава американской разведки

By Office of Congressman John Ratcliffe — <a rel="nofollow" class="external free" href="https://web.archive.org/web/20180526165857/https://ratcliffe.house.gov/about/full-biography/">https://web.archive.org/web/20180526165857/https://ratcliffe.house.gov/about/full-biography/</a>, Public Domain, Link

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф считает, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских.

По его словам, ряд американских конгрессменов намеренно вводят избирателей в заблуждение тем, что создают у американцев ложное впечатление, что для Америки Россия опаснее Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в США в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса.

Рэтклифф ответил, что устные брифинги разведки для профильных комитетов Конгресса были прекращены, потому что конгрессмены «сливали» прессе засекреченную информацию.

«Они делали это в политических целях», — уверен директор Национальной разведки США.

Он также добавил, что Россия все-таки составляет серьезную угрозу национальной безопасности Америки, «однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее».