Китай опубликовал хронику по обмену информацией о COVID-19 и международному сотрудничеству

Китай обнародовал подробную хронику о реагировании страны на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в которой излагаются основные факты, а также меры, принятые Китаем в рамках глобальных совместных усилий против этой инфекции, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

Исходя из сообщений СМИ и информации Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, научно-исследовательских учреждений и других ведомств, хроника дает представление об усилиях Китая по своевременному опубликованию информации, обмену опытом в области профилактики и контроля эпидемии, а также по продвижению международных обменов и сотрудничества.

В документе зафиксированы основные события с конца декабря 2019 года по март 2020 года. В нем отмечается, что вспышка эпидемии COVID-19 является серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая распространялась по стране самыми быстрыми темпами, вызвала географически самое масштабное инфекционное заболевание и с наибольшим трудом поддается сдерживанию с точки зрения профилактики и контроля в стране с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Согласно хронике, благодаря совместным усилиям всей страны, ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в Китае постоянно улучшалась, и положительная тенденция ускоренного восстановления производства и повседневной жизни непрерывно укреплялась и расширялась.

В документе также говорится, что быстрое распространение пандемии бросает «серьезные вызовы» безопасности общественного здравоохранения во всем мире.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 5 апреля, затронутыми COVID-19 оказались более 200 стран и регионов, где число подтвержденных случаев заболевания превысило 1,13 млн.