Китай отказался от гонки вооружений

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Власти Китая заявляют, что отказываются от участия в гонке вооружений и обещают не применять ядерное оружие первым. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР.

Пекин отмечает, что его военная стратегия носит исключительно оборонительный характер и что ее целью является защита собственного суверенитета. В заявлении говорится, что ядерная стратегия страны направлена на то, чтобы «предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами».

Как отмечается, «Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым». Он также обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении этих стран политику угрозы применения ядерного оружия.

В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Напомним, 17 июля США и Россия провели переговоры, на которых, в том числе, обсуждалась возможность заключения трехстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.

В мае Пекин заявил, что не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений.

korrespondent.net