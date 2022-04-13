Китай переживает критический момент в борьбе с эпидемией COVID-19

Китай продолжит придерживаться динамичного подхода нулевой терпимости к COVID-19, поскольку страна переживает критический момент в борьбе с эпидемией коронавируса, заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн на пресс-конференции во вторник, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

Эпидемия продолжает распространяться, и в понедельник в континентальной части Китая был зарегистрирован 1 251 подтвержденный случай локального заражения COVID-19 и 23 295 бессимптомных носителей коронавируса, заразившихся локально, сообщил Ми Фэн.

Он подчеркнул важность принятия мер быстрого реагирования, включая тестирование на нуклеиновые кислоты COVID-19, строительство временных больниц и лечение заболевших, чтобы как можно скорее сдержать распространение вируса в жилых микрорайонах.

Ми Фэн также призвал приложить усилия, чтобы гарантировать поставки предметов первой необходимости и удовлетворить потребности населения в лекарствах и лечении.

Кроме того, необходимо активно проводить вакцинацию населения от COVID-19, особенно пожилых людей, добавил он.

По данным вышеупомянутого комитета, по состоянию на 11 апреля 2022 года в континентальной части Китая в общей сложности было введено более 3,3 миллиарда доз вакцин от COVID-19, при этом более 1,24 миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.