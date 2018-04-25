Китай «подсел» на пластическую хирургию

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Пластическая хирургия стала в последние годы настолько популярна в Китае, что появились приложения So-Young и GengMei, позволяющие с помощью телефона сканировать ваше лицо, сообщать, какие операции и процедуры необходимо провести, чтобы улучшить свой внешний вид, рекомендовать специалистов, а также назначить даты проведения встреч и операций.

Об этом пишет сайт новостной службы CNN со ссылкой на компанию Frost & Sullivan.

По данным Китайской ассоциации пластики и эстетики, в 2014 году более 7 миллионов китайцев перенесли пластическую операцию, к 2017 году эта цифра превысила 16 миллионов человек.

Официальная статистика свидетельствует о том, что большинство пациентов –женщины моложе 26 лет. Они полагают, что улучшение внешности помогает им найти работу и мужа.

«Китай остается очень патриархальным обществом. Быть красивой – это верный способ добиться успеха на работе и в личной жизни», – разъясняет Бренда Алегре, преподаватель гендерных исследований в Университете Гонконга.

Приложение GengMei, обладает так называемой «функцией дополненной реальности»: анализ черт лица и оценка на основе сотни критериев – таких как живость, привлекательность и симметрия. Этим приложением пользуются 36 миллионов человек, оно предоставляет услуги 20. 000 хирургов.

Аппликацию So-Young поддерживает 2,47 миллиона активных пользователей в месяц и около 6.000 хирургов. Оно предоставляет свидетельства пациентов с фотографиями до и после операции, а также отзывы экспертов и микрозаймы для оплаты процедур.

Наиболее популярным предложением по изменению внешности является так называемое «детское лицо»: полный круглый овал с гладким контуром, коротким подбородком, выпуклым лбом, большими глазами и маленьким носиком с пуговицей.