Китай пообещал принять жесткие меры за деятельность с криптовалютой

Центральный банк Китая заявил, что все операции с криптовалютой являются незаконным. Об этом сообщает CNBC.
На сайте Народного банка Китая говорится, что любые операции с биткойнами на в стране строго запрещены. Запрет касается и работы зарубежных бирж на территории материкового Китая.
«Зарубежные обменники виртуальной валюты, которые используются для предложения услуг местным жителям, также считаются незаконной финансовой деятельностью», — сказано на сайте в разделе вопросы и ответы.
Там говорится, что все случаи торговли криптовалютой будут расследованы.
На фоне этого заявления цена биткойна упала на 3% за 24 часа, пишет CNBC.freecity.lv