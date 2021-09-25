Китай пообещал принять жесткие меры за деятельность с криптовалютой

Фото pixabay.com

Центральный банк Китая заявил, что все операции с криптовалютой являются незаконным. Об этом сообщает CNBC.

На сайте Народного банка Китая говорится, что любые операции с биткойнами на в стране строго запрещены. Запрет касается и работы зарубежных бирж на территории материкового Китая.

«Зарубежные обменники виртуальной валюты, которые используются для предложения услуг местным жителям, также считаются незаконной финансовой деятельностью», — сказано на сайте в разделе вопросы и ответы.