TOP,Сегодня в мире

Китай пошел в ВТО из-за американских пошлин

Photo by quiquemendizabal on Foter.com / CC BY-ND

Китай решил подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенных 1 сентября дополнительных американских пошлин. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

«1 сентября США ввели дополнительные пошлины в 15% на китайскую продукцию стоимостью $300 млрд. В связи с этим мы подали иск в ВТО. Мы будем решительно бороться за свои интересы», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Китай продолжит придерживаться открытой политики и отстаивать свои интересы на важных многосторонних международных площадках.

В ведомстве также выразили США протест из-за пошлин.

«Меры по повышению пошлин, предпринятые США, серьезно нарушают консенсус, который был достигнут между лидерами наших стран. Китай выражает по этому поводу свой решительный протест», — говорится в сообщении.

Как известно, 1 сентября США ввели дополнительные пошлины на китайские товары в размере 15% стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”

Подробнее...
default image
После долгого перерыва на кинофестивале в Венеции - полнометражный литовский фильм

Подробнее...
default image
Британские депутаты представят план по недопущению Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Лётчики Бельгии и Дании заступили на боевое дежурство в Шяуляй

Подробнее...
default image
М.Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис получил приглашение приехать в Киев

Подробнее...
default image
Конфликт Израиля и Ливана: ООН призывает к сдержанности

Подробнее...
default image
Посольство Китая отвергает обвинения Литвы: это была спонтанная акция

Подробнее...
default image
Литву посетит спикер парламента Швеции

Подробнее...
default image
Направление в Лондонский Сити оправдало ожидания, но прибыль будет через пару лет

Подробнее...
default image
Китай пошел в ВТО из-за американских пошлин

Подробнее...
default image
ЦБ Литвы планирует выпустить в 2020 году первую в мире нумизматическую криптомонету

Подробнее...
default image
В США создали материал, который сам разрушается при дневном свете

Подробнее...
default image
Из-за учений РФ истребители НАТО чаще сопровождали военные самолёты

Подробнее...
default image
В Ирландии за перерасход воды придется платить

Подробнее...
default image
В Литве растёт число компаний с иностранным капиталом

Подробнее...
default image
После памятников Ф. Заппе и Леннону в Вильнюсе открыта скульптура Л. Коэну

Подробнее...
default image
Литва сможет экспортировать яичные продукты в Новую Зеландию

Подробнее...
default image
Чешский ресторан наказали за запрет для детей

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600