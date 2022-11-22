Китай предупредили США о готовности воевать за Тайвань

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и заявил, что ответственность за состояние двусторонних отношений лежит на США. Кроме того, Вэй Фэнхэ предупредил американского коллегу о готовности армии Китая отстаивать единство страны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Китая.
Вэй Фэнхэ сказал, что решение ситуации с Тайванем — «личное дело китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться», и что тайваньский вопрос является «непреодолимой красной линией» в отношениях с США.
Министр отметил, что армия КНР «обладает мощью, смелостью и уверенностью в способности решительно защитить единство родины» и выразил надежду, что США «будут способствовать возвращению китайско-американских отношений в русло здорового и стабильного развития».
Остин ответил, что США привержены политике «одного Китая», но призвал власти КНР «воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня».
Напомним, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал негативную реакцию в Китае, который считает остров своей территорией.korrespondent.net