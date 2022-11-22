Китай предупредили США о готовности воевать за Тайвань

Фото: Минобороны Китая

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и заявил, что ответственность за состояние двусторонних отношений лежит на США. Кроме того, Вэй Фэнхэ предупредил американского коллегу о готовности армии Китая отстаивать единство страны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Китая.

Вэй Фэнхэ сказал, что решение ситуации с Тайванем — «личное дело китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться», и что тайваньский вопрос является «непреодолимой красной линией» в отношениях с США.