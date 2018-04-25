Китай придумал замену ВОЗ

Президенты многих стран и мировые общественные деятели осудили решение американского президента Дональда Трампа отозвать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

А тем временем Китай получил шанс расширить свое влияние на международной арене с помощью китайской инициативы «Шелковый путь здравоохранения».

Идея возникла в 2017 году, но именно сейчас она приобретает ключевое значение для китайской экономики. Как и экономическая программа «Пояс и путь» (создание торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки) , «Шелковый путь здравоохранения» предполагает поставки медицинского оборудования и сопутствующих товаров.

При этом будут использоваться то же транспортное сообщение, что и для «Пояса и пути» — например, железные дороги.

Таким образом Китай выражает готовность укреплять партнерство со странами, участвующими в инициативе «Пояса и пути» в рамках совместной борьбы с различными эпидемиями и продвигать «Шелковый путь здравоохранения».