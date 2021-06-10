Китай принял закон о контрмерах против иностранных санкций

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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР принял закон о контрмерах в ответ на иностранные санкции. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в четверг, 10 июня.

Акт приняли на 29-й сессии Постоянного комитета ВСНП 13-го созыва. Текст закона пока не обнародован.