Китай принял закон о контрмерах против иностранных санкций

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР принял закон о контрмерах в ответ на иностранные санкции. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в четверг, 10 июня.
Акт приняли на 29-й сессии Постоянного комитета ВСНП 13-го созыва. Текст закона пока не обнародован.
Также парламентарии приняли закон о цифровой безопасности, закон о гербовом сборе и ряд других актов.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден внес в черный список 59 компаний из Китая. Указ Байдена расширяет возможность правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения.korrespondent.net