Китай признал низкую эффективность своих вакцин

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Китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19, власти рассматривают возможность совмещения разных вакцин, чтобы повысить их эффективность, заявил директор Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу, сообщает Associated Press.

«Сейчас формально обсуждается вопрос о том, должны ли мы использовать для процесса иммунизации разные вакцины из разных технических линий», — заявил Гао Фу. Эксперты считают, что совмещение вакцин может повысить эффективность защиты от вируса.

К примеру, британские ученые изучают возможность последовательной иммунизации комбинацией вакцин Pfizer и AstraZeneca.