Китай призвал ВОЗ изучить возможность утечки коронавируса из лабораторий США

«Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало. <…> Почему вы храните молчание?» — отметила дипломат.

Как отметила она, правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса. «Это не расследование, а научное исследование. Оно должно носить глобальный характер и не быть ограниченным каким-либо регионом мира», — добавила Хуа Чуньин. 10 Историй о кораблях которые наука до сих пор не может объяснить08:00ПредыдущийОстановитьСледующий00:20 / 10:00Включить звукВо весь экранКопировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеер

В Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.