Китай раскритиковал обвинения в создании COVID

Китай сравнил обвинения Запада об искусственном происхождении коронавируса с заявлении об оружии массового уничтожения в Ираке. Такое мнение выразил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй в Twitter.

Он отметил, что происхождение COVID-19 является вопросом науки и должно изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться.