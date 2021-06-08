Китай раскритиковал обвинения в создании COVID

Китай сравнил обвинения Запада об искусственном происхождении коронавируса с заявлении об оружии массового уничтожения в Ираке. Такое мнение выразил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй в Twitter.
Он отметил, что происхождение COVID-19 является вопросом науки и должно изучаться совместно учеными во всем мире, а не политизироваться.
«Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и научно обоснованными методами. Кампания с целью политизации изучение происхождения коронавирус и обвинения против Китая ничем не отличается от вранья о том, что Ирак имел оружие массового уничтожения 12 лет назад», — написал Пеньюй.
Напомним, ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть множество доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.