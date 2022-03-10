Китай рассматривает покупку доли в Газпроме — СМИ

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Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый выход из страны европейских и американских компаний.

Китай консультируется со своими госкомпаниями по поводу приобретения или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, в частности – Газпроме, сообщает Bloomberg.

Китай рассматривает энергетические и сырьевые компании, такие как газовый гигант Газпром и производитель алюминия United Co. Rusal International, сообщают собеседники агентства.

Пекин ведет переговоры со своими государственными компаниями, среди которых China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminum China и China Minmetals по поводу возможностей для инвестиций в российские компании или активы.