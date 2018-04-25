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Китай разочаровал Трампа

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что «очень разочарован» в Китае.

«Я очень разочарован в Китае», — сказал Трамп.

Комментируя слова ведущей о том, что во время приезда китайской делегации в США в январе представители КНР ничего не сказали о вирусе, Трамп отметил, что COVID-19 «даже не был темой для обсуждения».

«Я заключил отличную торговую сделку с Китаем и еще чернила не высохли на документе. Никто тогда ничего не понимал. Но я очень разочарован в Китае», — уточнил он, говоря от подписании первой фазы торговой сделки.Трамп снова заявил, что Китай должен был остановить коронавирус на своей территории.

«У нас много информации и часть ее неблагоприятна. Но хуже всего то, что вне зависимости от того, попал ли этот вирус из лаборатории или от летучих мышей, он все равно распространялся из Китая, и они должны были остановить его. Они должны были остановить его в источнике распространения», -настаивает глава Белого дома.

«Я не знаю, приняли ли они решение, но он вырвался из-под контроля», — продолжал Трамп, отвечая на реплику журналиста о том, что в Китае якобы могли сознательно принять решение дать вирусу распространиться за границу.Как известно, США ведут полномасштабное расследование о происхождении и распространении COVID. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане. Параллельно американская разведка сообщила, что вирус «не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован». 

На почве конфликта между странами появилась информация, что Китай готов разорвать торговую сделку с США.

korrespondent.net

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