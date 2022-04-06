Китай в Совбезе ООН: мы не настроены равнодушно наблюдать за ситуацией в Украине

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Китай не настроен равнодушно наблюдать за ситуацией в Украине со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масло в огонь.

Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает «Интерфакс-Украина«.

«В вопросе Украины Китай не ищет геополитического собственного интереса. Мы не настроены равнодушно наблюдать за ситуацией со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масло в огонь. Есть только одна цель, которой мы искренне хотим, и это мир. Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную и ответственную роль в том, чтобы помочь решить кризис в Украине», — сказал Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Украине в Нью-Йорке во вторник.

Дипломат отметил, что Китай предоставил и продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и соседним странам.

Тем временем, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Китай четко обозначить позицию по украинскому конфликту.

«Китай должен занять четкую позицию», — сказала она, выступая в Европарламенте.

Глава ЕК подчеркнула, что в сложившейся ситуации «никто не может занимать нейтральную позицию».

По ее словам, ЕС ожидает, что и остальные страны будут уважать введенные им меры в отношении России или «хотя бы не обходить и не подрывать» санкционный режим.

«Таков был наш посыл Китаю на нашем саммите в прошлую пятницу», — сказала фон дер Ляйен.

Председатель ЕК добавила, что Китай как постоянный член СБ ООН несет «особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности».

В конце марта глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай хочет вывести отношения с Россией на новый уровень и развивать сотрудничество. По его мнению, связи между двумя странами выдержали «новое испытание» на фоне «меняющейся международной обстановки».

Пекин ранее неоднократно заявлял, что не считает санкции в отношении России инструментом решения проблем.