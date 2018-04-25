Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

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Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР. Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.

«Действия американской стороны (по введению санкций в отношении китайских чиновников — прим. ТАСС) являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, грубо нарушают основные принципы международных отношений и наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Китайская сторона решительно осуждает это. В ответ на неправомерные действия американской стороны Китай принял решение о введении санкций в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита», — заявила дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также отметила «непоколебимую решимость КНР по защите национальной безопасности и суверенитета». «Мы продолжим бороться с террористическими и экстремистскими силами на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также будем выступать категорически против любых попыток вмешаться во внутренние дела Китая», — подчеркнула Хуа Чуньин.

«Мы призываем американскую сторону немедленно отменить свое ошибочное решение и прекратить любые действия, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и направлены против его интересов. Мы будем и дальше реагировать на подобные действия», — сказала она.

Санкции США

9 июля Госдепартамент и Минфин США сообщили о введении визовых ограничений и финансовых санкций в отношении четырех бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по версии Вашингтона, причастны к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В списке фигурируют секретарь партийного комитета СУАР Чэнь Цюаньго, бывший заместитель главы парткома региона Чжу Хайлунь, глава управления общественной безопасности СУАР Ван Миншань и бывший секретарь парткома управления общественной безопасности региона Хо Люцзюнь. Санкции Минфина и Госдепартамента предполагают заморозку всех их активов в Соединенных Штатах и визовые ограничения, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные» о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы «могут противозаконно содержаться» до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют «центры образования и профессиональной подготовки». По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся «попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица», которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах лиц власти страны не называют.