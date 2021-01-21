Китай ввел санкции в отношении чиновников администрации Трампа

В то время, когда в Вашингтоне шла подготовка к инаугурации Джо Байдена, МИД Китая сообщил о введении санкций в отношении бывших чиновников правительства Дональда Трампа.

В санкционный список включены 28 граждан США, включая экс-госсекретаря Майка Помпео, бывшего главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт.

В комментариях говорится, что Китай принял решение ввести санкции в отношении людей, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем.