Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

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Власти провинции Хубэй будут привлекать к уголовной ответственности носителей нового типа коронавируса, отказывающихся от карантина, а также плюющих в других людей с целью их заразить, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

Особо строго будет наказываться преднамеренное причинение вреда и нападение на медицинский персонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков. Кто не будет подчиняться инструкциям, может быть оштрафован или заключен в тюрьму на срок до двух лет.

Китай сообщил о 7711 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также 170 летальных случаях. За пределами Китая зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусом. Это такие страны как Таиланд, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Сингапур, США, Малайзия, Франция, Австралия, Непал, Канада, Германия, Шри-Ланка. Камбоджа, Объединенные Арабские Эмираты и Финляндия.