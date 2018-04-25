Китай выделит ВОЗ $30 млн на борьбу с коронавирусом

Китай выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн для финансирования борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Reuters.

«В этот критический момент поддержка ВОЗ значима для глобальной солидарности», — заявила в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

Средства будут направлены на поддержку глобальной борьбы с COVID-19, в частности на укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах. Ранее Китай уже выделял ВОЗ $20 млн.

Китай заявил об очередной поддержке ВОЗ примерно через неделю после того, как президент США Дональд Трамп приостановил финансирование организации и обвинил ее в пропаганде китайской «дезинформации» о новом коронавирусе, который появился в городе Ухань в прошлом году.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 22 апреля выразил надежду, что Трамп пересмотрит свое решение.

В 2019 году Соединенные Штаты Америки внесли в ВОЗ более $400 млн, что составило примерно 15% бюджета организации.