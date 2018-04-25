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Китай занялся компанией, выпустившей бракованные тесты

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

Власти Китая начали расследование в отношении компании-производителя бракованных тестов на Covid-19, которые ранее отозвала Испания. Об этом сообщает CNN.

Накануне испанское правительство отозвало 9 000 комплектов тестов, считая их результаты «ненадежными».

Тесты, произведенные китайской компанией Shenzhen Bioeasy Biotechnology, были куплены несколько недель назад у испанского поставщика, который импортировал их из Китая. Когда оборудование проверяли перед вводом в эксплуатацию, оно не соответствовало уровню заявленного качества, и его отозвали.

В свою очередь в Bioeasy Biotechnology опубликовали заявление, в которой говорится, что образцы мазка из носоглотки могли быть взяты и обработаны без строгого соблюдения инструкций компании, что снизило точность тестов. В Bioeasy также добавили, что они не очень тщательно составили инструкции для клиентов.

Ранее сообщалось, что экспресс-тесты на коронавирус оказались ненадежными, и Испания решила вернуть их производителю. 

korrespondent.net

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