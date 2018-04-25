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Китай запланировал антиамериканские санкции из-за обвинений по COVID

Фото facebook/The White House

Китай может ввести санкции против четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина, пишет Global Times. 

Как известно, накануне в Сенат США внесли законопроект, предусматривающий санкции против КНР,  если страна «не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке» коронавируса. В санкционный список Китая также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал иск против властей КНР, обвинив их в сокрытии информации о распространении COVID.

По информации журналистов, Китай намерен не просто ответить символически, но предпринять контрмеры, которые «будут болезненными» для США. 

Отметим, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал внесенный в Сенат США законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива «абсолютно игнорирует факты». 

Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала пандемии Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

korrespondent.net

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