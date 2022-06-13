Китай заявил о готовности начать войну за Тайвань

Он добавил, что Пекин «разорвет в клочья любой сговор с целью провозглашения независимости Тайваня и решительно будет поддерживать объединение родины».

«Тайвань – это китайский Тайвань… Использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не добьется успеха», – подчеркнул Фэнхэ.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин предостерег Китай от «дальнейших дестабилизационных действий в отношении Тайваня».

Тайвань – островная территория, которая считает себя независимым государством, но остается непризнанным большинством государств мира (включая Украину). До 1970 года Тайвань был представлен в ООН вместо Китайской Народной Республики.

Пекин считает Тайвань частью своей территории и всячески сопротивляется его стремлениям к независимости – в частности, военному сотрудничеству с США.